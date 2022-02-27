3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR - Son Dakika
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3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

27.02.2022 11:40

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine Bağlı Gülyazı köyünde 3 bacaklı olarak dünyaya gelen keçi yavrusunu görenler şaşırıyor.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine Bağlı Gülyazı köyünde 3 bacaklı olarak dünyaya gelen keçi yavrusunu görenler şaşırıyor. Organ yetmezliğinden dolayı oğlağın 3 bacaklı olarak dünyaya geldiğini belirten Veteriner Hekim Şerif Tadik, '2 gün önce keçimiz 3 bacaklı yavru doğurdu. Bu anomali vakasıdır. Genelde genetik deformasyona bağlı olarak şekillenen ve arka bacakta organ yetmezliği meydana geliyor dedi.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde besicilik yapan Salih Demir'in keçisi, bir süre önce 3 ayaklı bir oğlak dünyaya getirdi. Oğlağı 3 ayaklı görünce şaşkına dönen Demir, veterinere gösterdiği oğlağın sağlık probleminin olmadığını öğrendi. 3 ayaklı olduğu için ayakta durmakta zorlanan oğlağın annesinden süt emmesine yardım eden Demir, hem şaşkın olduğunu hem de bunu Allah'ın bir nişanı olarak gördüğünü söyledi.

'ANOMALİ VAKASI'

Organ yetmezliğinden dolayı keçinin 3 bacaklı olarak dünyaya geldiğini belirten Veteriner Hekim Şerif Tadik, şunları söyledi

'2 gün önce keçimiz 3 bacaklı olarak doğmuş. Bu anomali vakasıdır. Genelde genetik deformasyona bağlı olarak şekillenen ve arka bacakta organ yetmezliği meydana geliyor ya da bilinçsiz ilaçlar, yanlış ilaçlamalar sonucunda da meydana gelebiliyor. Bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak petrol, kimyasal artıkları sonucu vücutta belli bir kalıntı oluşuyor. ve vücudun bazı yerleri az gelişiyor. Bazen 3 göz, 2 başlı, 3 bacaklı kuzu ve keçilere şahit olmuşuz. Nadir görünen bir vakadır. Tedavisi maalesef yok. Yaşamının geri kalanına 3 bacaklı olarak devam edecek. Keçimize 1-2 ay boyunca bir bebek gibi iyice beslenmesine, sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz büyüyene kadar zaten kendisi 3 bacaklı olarak hayatına devam edecektir. Ortopedik malzemelerle keçimize protez bacak yaptırılabilir' dedi. (DHA)

3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

YORUMLAR
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Hem kameralar hem de veteriner o anı yakaladı Hem kameralar hem de veteriner o anı yakaladı Başkan Ödül'den ek gösterge açıklaması Başkan Ödül'den ek gösterge açıklaması

Salih Demir, Veteriner, Genetik, Uludere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 BACAKLI DOĞAN OĞLAĞI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR - Son Dakika


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