3 bin TL'lik cezayı duyunca şoke oldular - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerde her türlü kağıt oyununun oynanması yasaklanırken, Malatya'da ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynayan 4 şahsa 3'er bin TL ceza kesildi. Cezayı duyan şahıslar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Malatya'da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere devam eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde ruhsatsız bir kahvehaneye baskın yaptı. Gece yarısı yapılan baskında yasağa rağmen iskambil kağıdı ile kumar oynadıkları belirlenen 4 şahsa 3'er bin TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri ruhsatız iş yerini işletmek ve yasağa rağmen kağıt oyunu oynatmak suçlarından işletme yetkilisine de ceza kesilirken, toplamda 25 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen şahıslar şaşkınlıklarını gizleyemedi. - MALATYA