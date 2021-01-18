3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?
18.01.2021 09:58
3 hafta önce evinde sade bir törenle evlenen Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, Instagram'dan şişen karnını gösterdiği bir fotoğraf paylaşınca hamile olduğu ileri sürüldü.
Yıllar önce popüler olan Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer, 3 hafta önce uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer hakkında bir iddia ortaya atıldı.
"ÖNCE 1 PORSİYONUM YANDAN 1,5"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Cemre Kemer, belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. O¨nden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı ise akıllara hamilelik iddialarını getirdi. Cemre Kemer, hakkındaki haberler hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Son Dakika Son dakika! İstanbul'da yeniden başlayan kar ve buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu Çin'de göçük altında kalan madenciler yazdıkları notla hayata tutundu Meteoroloji ve AKOM'dan art arda kar yağışı uyarıları! Sıcaklık 5-10 derece düşecek Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı