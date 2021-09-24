3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

3 ildeki FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' operasyonunda 3 tutuklama

MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

MERSİN merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, 'mahrem yapılanma' içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgütte 'evlendirme izdivaç sorumlusu' olan şüphelilere yönelik Mersin merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Dakika

Koronayla grip arasında hangi farklar var? Prof. Dr. Gerek, 3 belirti saydı

Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada gelinin annesi hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi

AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar

Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı