3 katlı bina küle döndü - Son Dakika
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3 katlı bina küle döndü

08.06.2022 09:09
3 katlı bina küle döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, binada yangın esnasında kimsenin olmaması sevindirdi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

3 katlı bina küle döndü
3 katlı bina küle döndü
3 katlı bina küle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İsmail Acar, İtfaiye, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı bina küle döndü - Son Dakika

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