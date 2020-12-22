3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

22.12.2020 07:55
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 883/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, çalışmalar sırasında tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 katlı evin çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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