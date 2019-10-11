3.Malatya Tanıtım Günleri

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,-3.Malatya Tanıtım Günlerinde en önemlisinin birlikteliğin sağlanması olduğunu belirtip, ayrıca il'in sosyal ve kültürel değerlerinin de tanıtımına vesile olduğunu vurguladı.



İstanbul Yenikapı'da Malatya Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 3.Malatya Tanıtım Günlerine katılan ve değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'mızın gerekse de Yeşilyurt'umuzun tarihini, medeniyetini, yemeklerini, tarihi ve turistik güzelliklerini tüm yönleriyle anlatacağız ve paylaşacağız. Malatya'nın ve Yeşilyurt'un güzelliklerini buraya getirdik. Malatya'dan İstanbul'a adeta çıkarma yaptık. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Merkez ve İlçe Belediyelerimiz, kamu ve kurumlarımızla el ele verip, bir bütün halinde dünyaca ünlü kayısımızı, elmamızı, cevizimizi, kirazımızı, yöresel lezzetlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve tarihsel güzelliklerimizi paylaşacağız. Malatya'nın sevgisini ve muhabbetini İstanbul'a taşımanın haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.



"3.Malatya Tanıtım Günlerinde tabii ki en önemlisi birlikteliğin sağlanmasıdır. Malatya'dan gelenlerle İstanbul'daki hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, sohbet etmesi, kaynaşması ve istişare etmesi etkinlikleri daha anlamlı kılmaktadır. Malatya demek güzellik demek, Malatya demek saygı demek, Malatya demek kültür ve medeniyet demek, Malatya demek birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik demektir. İşte bugün burada dostluk var, kardeşlik var, birlik ve beraberlik var. Çok güzel bir atmosferde tanıtımlarımızı yapacağız, hasret gidereceğiz" diyen Çınar, Malatya'mızın her alanda gelişmesi ve ilerlemesi noktasında hayata geçen devasa yatırımlar, projeler ve devam eden yatırımlarla ilgili ziyaretçilerimize geniş kapsamlı bilgiler aktaracağız. Her yıl daha da güzelleşen ve güçlendirilen Tanıtım Günlerinin Malatya'nın gerek Türkiye'de gerekse de dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.



Yeşilyurt Belediye standında misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel ürünlerden ikram etti. - MALATYA