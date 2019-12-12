3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2) - Son Dakika

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3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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