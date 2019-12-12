3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2) - Son Dakika

3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKonya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 öğrenciyi gasbedip, 1'ini bıçakladı 'Hatırlamıyorum' dedi (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Konya'da, 3 lise öğrencisinin paraları ile cep telefonlarını gasbedip, içlerinden birini bacağından bıçakla yaralayan Mustafa Geçer (19), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Mustafa Geçer, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:26 Kaynak: DHA
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