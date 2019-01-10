3. Ordu Komutanı Savaş'ın Acı Günü

3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
'ın annesi Fatma Savaş
, Çankırı
'nın Ilgaz
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ankara
'da düzenlenen törenin ardından 93 yaşında vefat eden Fatma Savaş'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine getirildi.
Savaş'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Orgeneral Savaş, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş
, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır
, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile vatandaşlar katıldı.