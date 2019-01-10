Son Dakika Haberleri: 3. Ordu Komutanı Savaş'ın Acı Günü

3. Ordu Komutanı Savaş'ın Acı Günü

2 saat önce

3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Savaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

3. Ordu Komutanı Savaş'ın Acı Günü, System.String[]
3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Savaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından 93 yaşında vefat eden Fatma Savaş'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine getirildi.

Savaş'ın cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Orgeneral Savaş, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Fatma Savaş, Çankırı, Ilgaz, Ordu, Güncel
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