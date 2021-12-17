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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Türkiye Maarif Vakfı ve YTB sunumları yapıldı - Son Dakika

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Türkiye Maarif Vakfı ve YTB sunumları yapıldı

17.12.2021 14:26
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Türkiye Maarif Vakfı ve YTB sunumları yapıldı

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yükseköğrenim ve burs imkanları ile Türkiye Maarif Vakfı tanıtıldı.

3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yükseköğrenim ve burs imkanları ile Türkiye Maarif Vakfı tanıtıldı.

Zirvenin ikinci günü yapılan toplantıda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, zirvenin hayırlı olmasını dileyerek, sahada iş birliğinin nasıl işlediğini gösteren bir sunum yapacağını kaydetti.

Afrika'daki faaliyetlere değinen Akgün, "Her şeyden önce biz Maarif Vakfı olarak Afrika'da çok güçlü bir varlığa sahibiz. 26 Afrika ülkesinde 186 okul ve 20 bin civarında öğrencimiz var." dedi.

Uluslararası eğitim alanında özgün ve öncü olmak istediklerini dile getiren Akgün, Anadolu ilim ve irfan geleneğini gittikleri ülkeye taşımak istediklerini ifade etti.

Akgün, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, Afrika ülkelerinin bu konudaki desteklerine değindi.

Afrika ülkelerine duyarlılıkları için teşekkür eden Akgün, "Şükranla anmak isterim ki birçok Afrika ülkesi bu konuda Türkiye'den gelen bu bilgiye karşı duyarlı davrandı. Bu nedenle teşekkür ederiz. Bazı ülkeler kendi egemenlik hakları ve siyasi süreçleri çerçevesinde bu okulları Türkiye'nin yaptığı gibi tamamen kapattı, bazıları Maarif Vakfına devretti, bazıları da kendi milli eğitim sisteminin içerisine aldı." diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB ile Afrika Birliği arasında diaspora, yükseköğrenim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularındaki ortak çalışmaların artırılmasını amaçlayan iş birliği protokolünün 30 Eylül'de imzalandığını anımsattı.

Eren sunumunda ayrıca Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları, Türkiye Mezun Buluşmaları, Türkiye Mezun Dernekleri, Türkiye Mezunu İş İnsanlarının Ülkeleri ile Türkiye Arasındaki Ticarete Katkılarının Analizi Rapor Çalışması, Akademik ve Bilimsel İş Birliği Programları Kapsamında Yürütülen Projeler, Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) ve Kültürel Hareketlilik Programları hakkında bilgiler verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Birol Akgün, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde, Türkiye Maarif Vakfı ve YTB sunumları yapıldı - Son Dakika


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