3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması Sergisi - Son Dakika

3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması Sergisi

02.11.2020 13:35
3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması Sergisi, System.String[]

Organ bağışında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması'nda dereceye giren ilk 50 eser, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergilendi.

Organ bağışında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması'nda dereceye giren ilk 50 eser, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sergilendi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinasyonunda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanatsal direktörlüğünde ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Karaciğer Nakli Derneği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması'nda birinciliği Tayvan, ikinciliği Ukrayna, üçüncülüğü ise Türkiye aldı.

Yarışmaya 36 ülkeden 1391 eser katıldı. Yarışmanın ödül töreninden sonra kamuya açık ilk sergi, böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakli merkezi bulunan, pandemi döneminde de organ, doku ve hücre nakli hizmetlerini sürdüren Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Murat Alper, serginin açılışında yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunda Türkiye'nin geldiği noktanın iyi olduğunu ancak daha da iyi olması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, "3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması da organ bağışında duyarlılığın artırılabilmesi için yapılan etkinliklerden bir tanesi." dedi.

Organ nakli ile bir kişinin hayatının kurtarılabildiğinin altını çizen Alper, bunun yapılabilmesi için organ bağışının olması gerektiğine dikkati çekti. Alper, şöyle devam etti:

"Bu konuda ülkemizdeki duyarlılık giderek artmakta ama daha da artması gerekiyor. Birçok merkezde organ nakli ameliyatları yapılabilir durumda ve bu konuda tecrübe belirgin olarak da artmaktadır. Bu alandaki başarı nedeniyle yurt dışından birçok hasta ülkemizde tedavi olmayı tercih etmektedir. Bağış ve nakil sayılarımızın daha da artmasını istiyoruz."

"81 ilden 564 bin 327 vatandaşımız organ bağış kartı sahibi"

Prof. Dr. Alper, 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde organ bekleme listelerinde 983 kişi kalp, 71 kişi akciğer, 21 bin 483 kişi böbrek, 1795 kişi karaciğer, 285 kişinin pankreas nakli için sıra beklediği bilgisini verdi.

Nakil sayısının yükselmesi için bağış oranlarının artması gerektiğine dikkati çeken Alper, "81 ilden 564 bin 327 vatandaşımız organ bağış kartı sahibi. Bu iyi bir sayı ama giderek daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper, organ bağışında beyin ölümü bildirimlerinin yapılmasının da önemine işaret etti.

Yıldırım Beyazıt, Organ Bağışı, araştırma, organ, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 3. Uluslararası Organ Bağışı Poster Yarışması Sergisi - Son Dakika


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