3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve yurt dışında yaşayan Yıldıray Ö. Türkiye 'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı 'nda yakalandı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yurt dışı yapılanması içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2019/15372 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Yıldıray Ö. isimli şahıs 13.05.2022 tarihinde Avusturya Ülkesinden ülkemize giriş yaptığı esnada İstanbul Havalimanı görevlilerince yakalanmıştır. Yıldıray Ö. isimli şahsın aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştır. Şüpheli şahsın Cumhuriyet savcılığında vermiş olduğu ifadesinde Avusturya Ülkesindeki yurtdışı yapılanması ile ilgili bildiklerini ayrıntılı şekilde anlatmak istediğini söylemesi üzerine soruşturma savcısının talimatı ile şube müdürlüğümüze ifadesi ve akabinde teşhis işlemlerinin yapılması için gönderilmesi üzerine adı geçen şahıs avukatı ile birlikte şube müdürlüğümüze gelmiş olup tahkikata başlanılmıştır" denildi.

- İstanbul