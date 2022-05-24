3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI

24.05.2022 23:19
3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve yurt dışında yaşayan Yıldıray Ö. Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve yurt dışında yaşayan Yıldıray Ö. Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Yurt dışı yapılanması içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2019/15372 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Yıldıray Ö. isimli şahıs 13.05.2022 tarihinde Avusturya Ülkesinden ülkemize giriş yaptığı esnada İstanbul Havalimanı görevlilerince yakalanmıştır. Yıldıray Ö. isimli şahsın aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştır. Şüpheli şahsın Cumhuriyet savcılığında vermiş olduğu ifadesinde Avusturya Ülkesindeki yurtdışı yapılanması ile ilgili bildiklerini ayrıntılı şekilde anlatmak istediğini söylemesi üzerine soruşturma savcısının talimatı ile şube müdürlüğümüze ifadesi ve akabinde teşhis işlemlerinin yapılması için gönderilmesi üzerine adı geçen şahıs avukatı ile birlikte şube müdürlüğümüze gelmiş olup tahkikata başlanılmıştır" denildi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı İstanbul'da terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin Endişelerini Ele Almalıyız, Türkiye Önemli Bir Müttefik
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: 3'ÜNCÜ DEFA SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRMEK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement