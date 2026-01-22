3 Yaşındaki Çocuk Sigara İçerken Görüntülendi, Anne Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

3 Yaşındaki Çocuk Sigara İçerken Görüntülendi, Anne Beraat Etti

3 Yaşındaki Çocuk Sigara İçerken Görüntülendi, Anne Beraat Etti
22.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki düğünde sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesi beraat etti.

ESKİŞEHİR'deki bir sokak düğününde sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B., tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde geçen yıl nisan ayındaki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında 'Sağlık için tehlikeli madde temini' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına anne S.B.'nin yanı sıra avukatlar katıldı.

'YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ'

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Yaşındaki Çocuk Sigara İçerken Görüntülendi, Anne Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:33:10. #7.11#
SON DAKİKA: 3 Yaşındaki Çocuk Sigara İçerken Görüntülendi, Anne Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.