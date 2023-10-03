Müslüme'nin ölümüyle ilgili davada dede, cinsel istismar ve cinayetten yargılanacak - Son Dakika

Müslüme'nin ölümüyle ilgili davada dede, cinsel istismar ve cinayetten yargılanacak

Son Güncelleme: 03.10.2023 15:29

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın cinsel istismar dahil 3 suçtan cezalandırılması talep edildi. Dede Yağal'ın ayrıca gelinine de istismarda bulunduğu ve ondan doğan çocuğu A.Y.'yi de istismar ettiği sebebiyle cezalandırılması istendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan dede Hasan Yağal'ın kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılması istendi. Öte yandan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a karşı nitelikli cinsel saldırı ve bunun sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y'ye karşı çocuğun cinsel istismarı suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDU

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

3 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davada cezalandırma istendi

DEDESİ TUTUKLANDI

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından dava açıldı.

3 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davada cezalandırma istendi

HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7'nci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer aile bireyleri ise katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

3 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davada cezalandırma istendi

GELİNİNE VE ONDAN OLAN ÇOCUĞUNA DA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Hasan Yağal'ın, Müslüme'ye karşı 'Kasten öldürme', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A.Y.'ye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanık anne Selvi Yağal'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılması istenirken, diğer tutuksuz sanıklar büyükanne ve kardeşlerin beraatı istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

10 Kasım, Müslüme, Karaman, Gülnar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme'nin ölümüyle ilgili davada dede, cinsel istismar ve cinayetten yargılanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müslüme'nin ölümüyle ilgili davada dede, cinsel istismar ve cinayetten yargılanacak - Son Dakika
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