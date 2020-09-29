3 yıldır aranan cinayet şüphelisi sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da 2017'de R.S.'yi öldürmek suçundan aranan şüpheli M.M., Yenişehir ilçesinde saklandığı evde, üzerinde kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalarda 13 Temmuz 2017'de Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde R.S.'yi öldürmek suçundan aranan M.M.'nin Yenişehir ilçesi kırsal Yaytaş Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşıldı. JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.M., saklandığı evde, üzerinde kardeşi Z.M. adına çıkartılmış sahte kimlik belgesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.