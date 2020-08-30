Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Ne Oluyor?
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
09:40 Üretim Rotası
10:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
11:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
11:00 Haber
12:00 Haber
12:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
13:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
13:00 Haber
14:00 Haber
14:00 Büyük Zaferin 98. Yılı
14:40 Baştan Sona Sağlık
15:00 Haber
15:30 Yeşil Doğa
16:00 Haber
17:00 Haber
18:00 5N1K
18:00 Ana Haber
21:00 Ne Oluyor?
21:00 CNN TÜRK Masası
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Ağustos 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika