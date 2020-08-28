30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Polat, mesajında, halkın bayramını kutlayarak, bu destansı zaferle milletin, esaret gömleğini yırtıp attığını, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi olan büyük zaferin, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adı olduğunu vurgulayan Polat, "Aziz milletimizin dirayeti ve kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 98 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Bu düşüncelerle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kelam Atatürk olmak üzere, şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de mesajında, Türk tarihinin, hiçbir milletle kıyaslanamayacak ölçüde eşsiz zaferlerle dolu olduğunu aktardı.

Türk tarihine bakıldığı zaman, en parlak zaferlerin ağustos ayında kazanıldığını ifade eden Başer, şunları kaydetti:

"26 Ağustos Malazgirt Meydan Savaşı ve 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Savaşı. Türkler, Malazgirt Meydan Muharebesi ile bir vatan kurmuşlardır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile de bu mukaddes Anadolu topraklarının, Türk milleti ve en son Türk devletinin sonsuza dek Türk yurdu olduğunu ve onları buralardan hiçbir gücün ve kuvvetin söküp atamayacağını bir kere daha bütün dünyaya ilan ve ispat etmişlerdir. Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bütün mensuplarını ve vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise mesajından şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı, son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl pırıl aydınlatmıştır. Büyük zaferin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, yüce Türk milletinin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."