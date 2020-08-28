30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, mesajında, mazisi eşsiz kahramanlık, zafer, şan ve şerefle dolu aziz milletin, muazzez vatan toprağı uğruna verdiği zorlu Kurtuluş Savaşı mücadelesini başarıyla neticelendirerek Anadolu'yu ebedi yurt olarak bir kez daha tescillediği ve cumhuriyetin kuruluşunu müjdelediği büyük zaferin 98. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk dönemlerinde, zor şartlar ve her türlü imkansızlıklar içerisinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kahraman milletin azim ve karlılığı ile 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde zaferle taçlandığını ifade etti.

30 Ağustos 1922 tarihi aziz milletin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceği, bağımsızlığını ve hür yaşama iradesini sonu ne olursa olsun hiçbir surette terk etmeyeceğini tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adı olduğunu bildiren Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 98 yıl önce olduğu gibi bugün de tüm milletimiz, kendisini, birliğini, bütünlüğünü, kalkınmasını, huzuru ve güvenliğini hedef alan bedbahtları, engin feraseti ve sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşuyla gerektiğinde canını ortaya koyarak bertaraf etmeye devam etmektedir.

Milletimizin, gelişmesini ve kalkınmasını, birlik beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum ve ordumuz ve yine milletimizin karakterinde mündemiç olan milli, manevi değerler ve üstün hasletler karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla büyük hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu duygular içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet dileklerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."

"Büyük Zafer'in 98. yılı kutlu olsun"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordunun tüm askerlerini saygıyla andığını belirtti.

Vatanı, bayrağı söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahramanların cesaretlerinin kutlu mücadelenin her döneminde var olacağını belirten Yüce, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahibiz. 98 yıl önce olduğu gibi milletimiz bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Büyük Zafer'den aldığımız ilhamla ülkemizi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe ulaştırmak için çalışmaya, gayret göstermeye, üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Zafer'in 98. yılını kutluyor, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum."