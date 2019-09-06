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30 Ağustos Zafer Bayramı şampiyonları Bağlar'dan

2 saat önce

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen atletizm yarışlarına Bağlar Belediyespor damga vurdu.

30 Ağustos Zafer Bayramı şampiyonları Bağlar'dan, System.String[]

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen atletizm yarışlarına Bağlar Belediye spor damga vurdu.


Bağlar Belediyespor, Seyrantepe spor kompleksi kros parkurunda yapılan müsabakalarda 1500 ve 3000 mesafede hem ferdi hem de takım olarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon sporcular ve antrenörleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek kupalarını takdim etti. Atletizm antrenörü Abdurrahim Çelik ve dereceye giren sporcular, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. Başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Beyoğlu, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, "Bu anlamlı başarıyı belediyemize kazandırdığınız için sizi tebrik ediyorum" dedi.


Karate milli takımının menajerinden Başkan Beyoğlu'na ziyaret


Türkiye Karate Federasyonu milli takımlar menajeri Hikmet Şah, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti. 14-17 Kasım tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak ümit genç ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonasının organizasyon planlaması için kente gelen Türkiye Karate Federasyonu milli takımlar menajeri Hikmet Şah, müsabakaların iyi bir ortamda geçebilmesi için fizibilite çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.


Spora ciddi önem verdiklerinin altını çizen Başkan Beyoğlu, "Sporun alt yapısına vereceğimiz destekle Bağlar'ı spor merkezi haline getirmek istiyoruz. Spora ve sporcuya her alanda tam destek vereceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Zafer Haftası, Atletizm, Beyoğlu, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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