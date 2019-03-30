30. Arap Birliği Zirvesi - Bahreyn Başbakan Yardımcısı El Halife

Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Ali Bin Halife El Halife, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi.

Bahreyn Başbakan Yardımcısı Şeyh Ali Bin Halife El Halife, 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Tunus'a geldi. El Halife, Tunus Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Danışmanı Habib es-Sıyd tarafından karşılandı.

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