30 gündür kayıptı: Telefonundaki sinyal ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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30 gündür kayıptı: Telefonundaki sinyal ekipleri harekete geçirdi

16.12.2022 17:01
30 gündür kayıptı: Telefonundaki sinyal ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'da kendisinden 30 gündür haber alınmayan 30 yaşındaki şahısın telefon sinyali ekipleri harekete geçirdi.

Sakarya'da kendisinden 30 gündür haber alınmayan 30 yaşındaki şahısın telefon sinyali ekipleri harekete geçirdi. Geyve ilçesi bölgesinden gelen sinyal üzerine harekete geçen 50 kişilik ekip, 3 bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Abdurrahman Avcı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ve STK'larında destek verdiği çalışmalar çerçevesinde Avcı, her yerde didik didik aranıyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde Avcı'nın telefon sinyali Geyve ilçesinde Koru, Sabırlar ve Doğancıl Mahallelerinden geldiğini belirleyen ekipler tekrardan harekete geçti. Arama çalışmalarını sürdüren 50 kişilik grup, 3 ayrı bölgede arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 gündür kayıptı: Telefonundaki sinyal ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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