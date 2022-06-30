Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 2021 - 2022 Sezonu Derleme
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
22:30 Set Sayısı
22:55 Türkiye - Hollanda
Son Dakika › TV › 30 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika