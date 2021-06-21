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30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı - Son Dakika

30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı

21.06.2021 16:36
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ceneviz Kalesi'nde yaşanan olayda, genç kız girdiği bunalım sonrasında 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı. Acilen hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Ceneviz Kalesi mevkiinde bir genç kızın falezlere atlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. 19 yaşındaki R.Ş. adlı genç kız girdiği bunalımın ardından Ceneviz kalesi mevkiine gitti. Burada bir süre denize bakan genç kız, bir anda kendisini denize bıraktı.

AĞIR YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kayalıkların üzerinden atlayan genç kız, falezlerin üzerine düşerek ağır yaralandı. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrasında bulunduğu yerden kurtarılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

30 metre yükseklikteki falezlerden atlayan genç kız ağır yaralandı
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı - Son Dakika


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