30. Nürnberg Film Festivali'nin Jüri Üyeleri Belli Oldu

01.02.2026 18:16
Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, Haluk Bilginer'e onur ödülü verecek ve jürileri açıklandı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - 30. Nürnberg Türkiye- Almanya Film Festivali'nin seçici kurulları belli oldu. Festivalin açılış galasında, ünlü sanatçı Haluk Bilginer'e onur ödülü verilecek.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, Tafalhalle salonunda 27 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 30. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nin seçici kurulları açıklandı.

Festivalin açılış galasında, dünya çapında başarıları bulunan ünlü sanatçı Haluk Bilginer'e onur ödülü takdim edilecek. Festivalde, seyircilerin oylarıyla belirlenecek ödülün de dahil olduğu toplam 9 ödül dağıtılacak.

Uzun Film Jürisi'nin başkanlığını uluslararası film eleştirmeni Dieter Kosslick üstlenecek. Jüri üyeleri ise Bayerischer Rundfunk'tan Markus Aicher, İstanbul'dan oyuncu Hande Ataizi, Berlin'den yönetmen Neco Çelik, Uluslararası İstanbul Film Festivali eski direktörü Hülya Uçansu ve İstanbul'dan gazeteci Elçin Yahşi olarak belirlendi.

Kısa Film Jürisi'ni ise uluslararası sinema filmleri yönetmeni Tevfik Başer yönetecek. Jüri üyeleri arasında İstanbul'dan oyuncu Hasibe Eren, Ansbach'tan yönetmen Stephan Hilpert ve Berlin'den yönetmen Martina Priessner yer alıyor.

Öngören Ödülü Seçici Kurulu, festivalin ana düzenleyicisi InterForum Derneği'nin aday gösterdiği 8 kişiden oluşuyor.

Festivalin açılış galasında, ünlü sanatçı Haluk Bilginer'e onur ödülü, Mahmut Tali Öngören anısına festival programındaki bir filme de Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü verilecek.

Kurul üyeleri şunlar: Michael Aue, Gönül Ayrılmaz, Selim Çelebi, Sinem İlterli, Monika Ott, Jochen Schmoldt, Dr. Matthias Strobel ve Ersin Uğurlu.

Kaynak: ANKA

