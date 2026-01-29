30 Yıldır Tavuk Satıyor

Edirne'de baba mesleğini yaşatan Ferit Demiröven, 30 yıldır köy köy gezerek yumurta tavuğu satışı yapıyor.

Edirne ve ilçelerinde yumurta tavuğu satışı yapan Ferit Demiröven, mesleğini babasından devralarak sürdürdüğünü söyledi. 30 yıldır köy, kasaba demeden dolaşarak baba mesleğini yaşatan Demiröven, 3 çocuğunu da okuttu. Tavukçuluğun kendileri için önemli bir geçim kapısı olduğunu belirten Demiröven, "Bu iş baba mesleği. Babadan bize kaldı, biz de elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Allah bin bereket versin, geçinip gidiyoruz" dedi.

Satışlarını yalnızca Edirne şehir merkeziyle sınırlı tutmadıklarını ifade eden Demiröven, köylerin yanı sıra Enez, Keşan, Malkara ve Çorlu ilçeleri başta olmak üzere bölgenin birçok noktasına gittiklerini aktardı. İşlerin dönemsel olarak değişkenlik gösterdiğini anlatan Demiröven, "Her yere gidiyoruz. İşler bazen yoğun oluyor, bazen durgunlaşıyor. Köylerden sürekli bir talep olmuyor ama ihtiyaç olduğunda yine alım yapılıyor. Tavuk işi hiç belli olmuyor" diye konuştu.

Doğal yumurta için tercih ediliyor

Tavuk satın alan vatandaşlardan Nezahat Yılmaz, tavukları ev ihtiyaçları için aldıklarını belirterek, "Kendimize yetecek kadar tavuk alıyoruz. Yumurtalarından faydalanıyoruz, fazla olursa satıyoruz. Fiyatlar perakendeye göre normal. Toptan alındığında tanesi yaklaşık 150 liraya geliyor ama ben çok sayıda alamayacağım için birkaç tane alıyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer vatandaşlar da canlı tavuk alımının özellikle doğal yumurta tüketmek isteyenler için ekonomik bir tercih olduğunu belirttiler. Vatandaşlar, hem tavuğun kendisinden hem de yumurtasından faydalanabilmenin önemli bir avantaj sağladığını dile getirdiler. - EDİRNE