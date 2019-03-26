30 Yıllık Tapu Meselesi Çözüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 30 yıllık tapu meselesi çözüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 30 yıllık tapu meselesi çözüldü.



Karacabey Belediyesi'nce 30 yıl önce mera vasfından çıkarılarak imar planı içine alındıktan sonra temsili bir bedelle satılan araziler daha sonra Hazine adına tescillenmiş ve buradan ev alanlar senelerdir büyük mağduriyet yaşamışlardı. Mağduriyetlerin giderilmesi hususunda büyük emek harcayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, nihayet meseleyi çözdüklerini duyurdu.



Başkan Ali Özkan, üzerinde 5'er katlı 16 bloktan oluşan toplam 160 dairenin bulunduğu Şirin Evler Konut Yapı Kooperatifi sakinleriyle bir araya geldi. Özkan, "2014 yılında göreve gelir gelmez vatandaşlarımız tarafından buradaki sıkıntı bize aktarıldı. Biz de 30 yıllık kangren haline gelmiş bu yarayı kendimize namus borcu addettik. Göreve geldiğimiz andan itibaren ne yaparız diye kafa yorduk. Bugün itibariyle bu meseleyi halletmiş bulunuyoruz. Bizim için bundan daha büyük bir mutluluk yok. Kıt kanaat bu evleri alan vatandaşlarımız, ne bu evlere benim malım diyebiliyordu ne de satabiliyorlardı. Çünkü burada oturan vatandaşlarımızın tapularına şerh konulmuştu. 5 yıl uğraşımızın sonucunda el ele vererek bu meseleyi çözdük. Daire sahiplerine hayırlı olsun. Bir tarafta Karacabey Belediyesi bir tarafta Bursa Büyükşehir Belediyesi bir tarafta da Ankara'da bizi temsil eden AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin var. Bizim birbirimize kenetlendiğimiz zaman, takip ettiğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir sorun hiçbir mesele yok" ifadelerini kullandı. - BURSA

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