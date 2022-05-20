300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu

20.05.2022 00:36
300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu

309 TL'lik Borderlands 3 ücretsiz oldu. Epic Games Store tarafından sunulan ücretsiz Borderlands 3 nasıl alınır?

Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu nihayet açıklandı. Epic Games, MEGA İndirim 2022 kapsamında dört büyük oyunu ücretsiz olarak sunacak. Oyuncular tarafından ücretsiz edinilebilecek ilk yapım meşhur nişancı-yağmacı oyunu Borderlands 3 oldu.

Ücretsiz Borderlands 3 nasıl alınır?

Borderlands serisinin en son yapımı olan Borderlands 3 Epic Games Store'da ücretsiz hale getirildi. Oyunu 26 Mayıs tarihine kadar kütüphaneye ekleme hakkı veren Epic Games, MEGA İndirim 2022'ye de böylece start verdi.

En çok indirilen mobil oyunlar belli oldu!

Epic Games tarafından ücretsiz hale getirilen Borderlands 3'ü almak için ihtiyacınız olan tek şey Epic Games Store hesabı. Eğer hesabınız varsa oyunu önce sepete, ardından kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ücretsiz fırsatın 26 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini hatırlatalım (oyunu bu bağlantıdan alabilirsiniz).

Borderlands 2'nin devamı ve Borderlands serisinin dördüncü yapımı olan Borderlands 3, Epic Games'in kampanyasıyla nişancı-yağmacı türünü oynamamış kişilere yeni bir fırsat sunuyor.

Epic Games'in açıklamasına göre MEGA İndirim 2022, en sevilen bilgisayar oyunlarında yüzde 75'e varan indirimler sunacak. 19 Mayıs tarihinde başlayan indirimler, 16 Haziran'da sona erecek. Ayrıca bu indirimlere ek olarak dört dev oyun ücretsiz olarak sunulacak.

MEGA İndirim 2022 dahilinde sunulan oyunlar arasında Tiny Tina's Wonderlands (yüzde 20 indirimli), Ghostwire: Tokyo (yüzde 34 indirimli), Final Fantasy 7 Remake Intergrade (yüzde 29 indirimli), Sifu (yüzde 20 indirimli) ve Far Cry 6 (yüzde 50 indirimli) yer alıyor.

Borderlands 3 sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci:  AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

Bellek:  6 GB RAM

Ekran Kartı:  AMD Radeon™ HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

DirectX:  Sürüm 11

Depolama:  75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı:  DirectX Uyumlu

Önerilen

İşlemci:  AMD Ryzen™ 5 2600 veya Intel i7-4770

Bellek:  16 GB RAM

Ekran Kartı:  AMD Radeon™ RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

DirectX:  Sürüm 12

Depolama:  75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı:  DirectX Uyumlu

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
ZeplinX 19 Mayıs'ta doldu taştı ZeplinX 19 Mayıs'ta doldu taştı Şenay Gürler:  Ötekileştirilmenin Ne Olduğunu Birebir Yaşadım Şenay Gürler:  Ötekileştirilmenin Ne Olduğunu Birebir Yaşadım
Kaynak: Shiftdelete

Borderlands, Epic Games, oyunlar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:49 Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti
00:47 Herkesin merak ettiği soru: Rusya, İsveç ve Finlandiya'ya saldırırsa NATO ne yapar? Yanıt geldi: Karşılık vermeyiz
00:38 TikTok'ta meydan okuma videosu çeken genç, sulama kanalına atlayınca canından oldu
00:14 ABD'den "Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile görüşmek istiyor" açıklaması
23:46 Giresun Valiliği uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama yaptı: 2 polis görevden alındı
22:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini okudu
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 01:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: 300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement