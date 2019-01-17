Son Dakika Haberleri: 300 Yıllık Gelenekle Atlar Ateş Üstünde Yürütüldü

300 Yıllık Gelenekle Atlar Ateş Üstünde Yürütüldü

1 saat önce

SAN BARTOLOME DE İspanya'nın küçük bir kasabasında yaşatılan 300 yıllık gelenekle, kötü ruhlardan arınıldığı ve salgın hastalıklardan korunduğuna inanılan atlar ateş üzerinde yürütüldü.

300 Yıllık Gelenekle Atlar Ateş Üstünde Yürütüldü, System.String[]
SAN BARTOLOME DE İspanya'nın küçük bir kasabasında yaşatılan 300 yıllık gelenekle, kötü ruhlardan arınıldığı ve salgın hastalıklardan korunduğuna inanılan atlar ateş üzerinde yürütüldü.

Başkenti Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında atların ateş üzerinde yürütülmesi geleneği bu yıl da renkli geçti.

"Las Luminarias" adı verilen etkinlik kapsamında kilisede düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi.

Atların kötülük ve hastalıktan arınmalarını sağladığı inancıyla sık sık yenilenen ateşin üzerine dökülen sularla da duman oluşması sağlandı.

Nüfusu 600 olan San Bartolome de Pinares kasabası "Las Luminarias" ile son yıllarda meraklıların ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Öte yandan İspanya'daki hayvan hakları dernekleri atların zarar gördüğü gerekçesiyle geleneğin yasaklanması için kampanyalar yürütmeye devam etti. Kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savundu.

18. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak tarihinde anılması yatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:10 Kaynak: AA

Madrid, İspanya, Kültür Sanat
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