Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Ejderin Öpücüğü
01:30 Kırgın Çiçekler
02:40 Kırgın Çiçekler
05:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:25 Dizi TV
12:20 Kanatlarını Aç
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:35 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
18:20 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Transformers: Ayın Karanlık Yüzü
20:00 Gençliğim Eyvah
23:10 Son Mektup
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika