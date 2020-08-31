Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Galip Derviş
01:30 Suikastçilerin Şifresi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
03:15 Müzik Arası
03:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Akasya Durağı
04:30 5N 1K
05:00 5N 1K
05:15 Yabancı Damat
06:15 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
07:00 Ankara'nın Dikmeni
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
14:45 Çatı Katı Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:15 Gazi Koşusu
17:20 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
20:00 Kung Fu Panda 2
21:45 Matrix Revolutions
23:15 Uzak Ara Eğlence
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika