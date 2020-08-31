31 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Galip Derviş

01:30 Suikastçilerin Şifresi

02:30 Siyah Beyaz Aşk

03:15 Müzik Arası

03:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Akasya Durağı

04:30 5N 1K

05:00 5N 1K

05:15 Yabancı Damat

06:15 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

07:00 Ankara'nın Dikmeni

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Güneşi Beklerken

12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

14:45 Çatı Katı Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:15 Gazi Koşusu

17:20 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter ve Melez Prens

20:00 Kung Fu Panda 2

21:45 Matrix Revolutions

23:15 Uzak Ara Eğlence