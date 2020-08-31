Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Geçmiş Günler
01:30 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
03:20 Çok Gezenti
03:20 Rehber
04:20 Evim Şahane
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Bodrum Masalı
07:45 İki Yalancı
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
11:00 Çalıkuşu
12:15 Çok Gezenti
13:45 Rehber
13:45 Adını Feriha Koydum
15:00 Çocuklar Duymasın
16:00 Yaprak Dökümü
17:00 Akasya Durağı
18:45 Ben Bilmem Eşim Bilir
20:00 Arka Sokaklar
21:30 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
23:45 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika