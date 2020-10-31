Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:30 Özel Röportaj
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
00:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig
02:45 Maç Saati
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:15 Süper Lig
04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
05:45 Özel Röportaj
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 beIN Manşet
08:00 UEFA Avrupa Ligi
08:30 Maç Saati
09:00 Taraftar
09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
10:00 Maç Saati
10:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
11:30 Özel Röportaj
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
15:30 Süper Lig Kısa Özet
15:30 Özel Röportaj
15:35 Süper Lig Maç Sonu
15:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 Sanal Direktor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 UEFA Avrupa Ligi
17:00 Futbolun Şehirleri
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig
18:30 Özel Röportaj
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20:45 Süper Lig
20:45 Devre Arası
21:00 Süper Lig Maç Sonu
21:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Özel Röportaj
23:30 Gamer
23:30 Futbolun Şehirleri
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 31 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika