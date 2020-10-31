31 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 Özel Röportaj

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

00:45 beIN SPORTS HABER 3 yaşında

01:00 Maç Saati

01:00 Süper Lig

02:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:15 Süper Lig

04:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

05:45 Özel Röportaj

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:00 UEFA Avrupa Ligi

08:30 Maç Saati

09:00 Taraftar

09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

10:00 Maç Saati

10:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

11:30 Özel Röportaj

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

15:30 Süper Lig Kısa Özet

15:30 Özel Röportaj

15:35 Süper Lig Maç Sonu

15:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Sanal Direktor

16:35 Maç Başlıyor

17:00 UEFA Avrupa Ligi

17:00 Futbolun Şehirleri

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig

18:30 Özel Röportaj

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20:45 Süper Lig

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Özel Röportaj

23:30 Gamer

23:30 Futbolun Şehirleri