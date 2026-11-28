Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, toplum sağlığını bozan ve aile kurumunu zayıflatan yapılara yönelik 31 ilde eş zamanlı “Ailem Güvende” operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 77 şüpheliden 73’ü gözaltına alınırken, 4 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi.

EŞ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİYLE FUHUŞ YAPILDIĞI İDDİASI

İnternet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içeriklerin paylaşılması ve yayılması ile kamuoyunda “swinger” olarak bilinen eş değiştirme yöntemiyle fuhuş ve müstehcenlik suçlarının işlendiği şüphesi üzerine başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

İNCELENEN SUÇLAMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilere yönelik olarak

Müstehcenlik

Fuhşa teşvik

Fuhşa aracılık

Fuhşa zorlama

Fuhuş için yer temini

iddiaları mercek altına alındı ve titizlikle soruşturuldu.

31 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar sonucunda 31 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Kimliği belirlenen 77 şüpheliden 73’ü yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunduğu saptandı.

DİJİTAL İÇERİKLERE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma yalnızca gözaltı işlemleriyle sınırlı kalmadı. Suça konu olan internet siteleri ve sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin yayından çıkarılması ile erişimin engellenmesine yönelik teknik ve hukuki süreçlerin de devam ettiği bildirildi.

Gayriahlaki içeriklerle aile yapısını zedeleyen ve toplumsal çürümeye yol açan yapılara karşı operasyonların titizlikle sürdürüleceği öğrenildi.