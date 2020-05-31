31 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:00 Ev Yapımı

02:45 Aslan Ailem

03:00 Tutunamayanlar Çevrimiçi

04:00 9. Hariciye Koğuşu

04:40 Yedi Numara

04:45 Ege'nin Hamsisi

06:15 Bir Yusuf Masalı

08:30 Uğurlugiller

08:50 Böyle Bitmesin

09:40 9. Hariciye Koğuşu

10:40 Perihan Abla

11:35 Diriliş Ertuğrul

12:50 Gülşen Abi

13:35 Yedi Numara

14:20 Ailenin Yeni Üyesi

15:30 Kalk Gidelim Eve

15:35 Yeditepe İstanbul

17:30 Soru Küpü

17:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

19:00 Ana Haber

20:00 Vizontele

20:00 Mandıra Filozofu

20:00 Seksenler

22:25 Bella ve Sebastian

22:35 Filinta

23:15 Bella ve Sebastian