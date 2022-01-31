Üye Girişi
31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor. - Son Dakika

31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.

31.01.2022 11:33

Cuma gününü 13,51'den tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,33 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 14,91'den, sterlin ise 17,94'ten alıcı buluyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,33 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 14,91'den, sterlin/TL ise 17,94'ten satılıyor. Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor. Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini kaydederek, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edileceğini bildirdi. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre aralıkta dış ticaret açığı yıllık yüzde 49,3 artışla 6,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise dış ticaret açığı yüzde 7,5 azalışla 46,1 milyar dolara geriledi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç olduğunu kaydederek, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Sterlin, dolar, Cuma, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor. - Son Dakika


Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti         
12:04
Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor         
11:57
Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor         
11:40
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:03 Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor. - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement