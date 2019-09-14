310 çocuk "siyez buğdayı ekerek" rekor kırdı

Kastamonu'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" kapsamında 310 öğrenci "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayını ekerek "Dünya Çocuk Rekorları" kitabına girdi.

Araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan ve ilçede yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayının tanıtımı amacıyla İhsangazi ilçesinde gerçekleştirilen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" kapsamında öğrenciler siyez ekimi yaptı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 310 çocuk, bir tarlaya giderek kendilerine verilen siyez tohumlarını toprakla buluşturdu. Rekor hakemi Aydın Türkgücü gözetiminde yapılan rekor denemesi başarıyla tescillendi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel geçtiğini söyledi. Festival kapsamında bu yıl farklı bir çalışma yaptıklarını belirten Sağlık, "Yerli tohum konusunda farkındalık oluşturmak istedik. İhsangazi ilçemizle özdeşleşmiş olan ata tohumumuz olan siyezi dedelerimizden, ninelerimizden devraldık. Biz de bundan sonraki kuşaklara aktarılması için çocuklarımızla rekor denmesi yapmak istedik." dedi.

Başarılı bir çalışma yaptıklarını anlatan Sağlık, "Ata tohumumuzu belli sayıdaki çocukla toprakla buluşturma etkinliği yaptık. Çok da başarılı bir çalışma oldu. Yaptığımız siyez ekim denemesi ile çocuklarımız 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabına girdi. Belki bizden sonra bu rekoru kırmaya çalışanlar olacaktır ama bu konuda yapılan ilk çalışma bize ait. İhsangazi ilçesi ilk kez yapılan bu rekor denemesi ile ölümsüzleşmiş oldu." diye konuştu.

Çocuklara siyez ekimi hakkında bilgi veren İrfan Çakal ise siyez buğdayını hem ürettiğini hem de kendi işletmelerinde işleyerek değerlendirdiklerini dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza siyezimizin tohumunu bıraktık. Onlar da ekim yaptı. Onlar da inşallah bu tohumu korur ve gelecek nesillerine bırakır." ifadelerini kullandı.

Ekim yapan çocuklardan Özcan Emre Elik de rekor kırdıkları için çok sevinçli olduklarını kaydetti.