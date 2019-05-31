Son Dakika Haberleri: 32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada

20 dakika önce

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü.

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada
KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğü gören işçiler, son anda kaçarak kurtulma anları güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 tonluk ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda düştüğü fark edilen kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte maddi hasar oluştu.
Öte yandan işçilerin kaçışı ise, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısı, Üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.
32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: İHA
Küre, Kastamonu, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Kreşte 3 yaşındaki çocuğa darp! Savcılık soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü...Ölümüne kaçış kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]