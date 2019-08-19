Son Dakika Haberleri: 33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı
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33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı

1 saat önce

33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı Kıraç'a Taşköprü'de sarımsaktan taç takıldıKASTAMONU - 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Anadolu Rock'un sevilen sesi Kıraç konseriyle tamamlandı.

33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı
Kıraç'a Taşköprü'de sarımsaktan taç takıldı
KASTAMONU - 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Anadolu Rock'un sevilen sesi Kıraç konseriyle tamamlandı.
33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin kapanış programı Tarihi Köprübaşı Festival alanında Kıraç konseri ile yapıldı. Sahneye çıktığı andan itibaren seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Taşköprülü müzikseverleri coşturan Kıraç'a zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Kapanış konserlerine sinema sanatçısı Cihan Ünal da katıldı. Festivalin kapanış programında ünlü sanatçı Kıraç'a Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve sinema sanatçısı Cihan Ünal teşekkür plaketi, Taşköprü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor forması ve sarımsaktan örülmüş taç takdim etti. Sarımsaktan örülmüş tacı kafasına takan Kıraç objektiflere poz verdi.
Dört günde 15 bin izleyicinin katıldığı 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Kıraç konseri ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.
Köprübaşı, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı
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