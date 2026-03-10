34 yıl önce başına gelen olay yüzünden su içmeyi bıraktı! Bakın nasıl hayatta kalıyor - Son Dakika
34 yıl önce başına gelen olay yüzünden su içmeyi bıraktı! Bakın nasıl hayatta kalıyor

Haberin Videosunu İzleyin
34 yıl önce başına gelen olay yüzünden su içmeyi bıraktı! Bakın nasıl hayatta kalıyor
10.03.2026 10:40
34 yıl önce başına gelen olay yüzünden su içmeyi bıraktı! Bakın nasıl hayatta kalıyor
Haber Videosu

Ankara'da 34 yıldır su içemeyen 79 yaşındaki adam, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya ve gülmeye hasret kaldım" dedi.

Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 34 yıldır su içemediğini söyledi. İddiaya göre, 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendikten sonra sudan tiksinen Akbıyık, sadece çay ve gazoz içebiliyor. Akbıyık, bu probleminin bir an önce çözülmesini istediğini ve suya hasret kaldığını belirterek doktorlardan yardım istiyor.

Akbıyık, "Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, 'bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar' dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış" diye konuştu.

"KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA SU İÇEMEDİM"

Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

"SUYA HASRET KALDIM, GÜLMEYE HASRET KALDIM"

Pek çok hastaneye başvurduğunu, ama sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım" dedi.

"BEN DE MUTLU OLMAK İSTİYORUM"

Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirterek "Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 34 yıl önce başına gelen olay yüzünden su içmeyi bıraktı! Bakın nasıl hayatta kalıyor - Son Dakika

