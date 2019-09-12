Son Dakika Haberleri: 35 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan yer temizleniyor
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35 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan yer temizleniyor

22 dakika önce

35 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan yer temizleniyor Böyleydi böyle olduORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.

35 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan yer temizleniyor

Böyleydi böyle oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in temmuz ayında incelemesi sonrasında çöp dökülmesini yasakladığı alanın kapatılması işlemi sürüyor. Bugüne kadar bin kamyonun hafriyat döktüğü alanın tamamen kapatılmasının ardından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "16 Temmuz 2019'dan itibaren Ünye ilçemizde bulunan çöp alanına alım durduruldu. Mevcut bölgeye bin kamyon ile hafriyat toprağı serildi. Rehabilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde Ünye ilçemiz daha güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. Buraya bir daha çöp dökülmeyecek. 80 dönüm yerden muhteşem bir alan kazanarak burayı vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir yer olarak kullanacağız. Halka açık yeşil alan buraya çok yakışacak" diye konuştu.

35 yıldır çöp depolama alanı olarak kullanılan yer temizleniyor

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: İHA
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