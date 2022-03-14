"36. Genç Günler Festivali" 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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"36. Genç Günler Festivali" 9 Mayıs'ta başlayacak

14.03.2022 15:44
"36. Genç Günler Festivali" 9 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs'ta düzenleyeceği "36. Genç Günler Festivali"ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs'ta düzenleyeceği "36. Genç Günler Festivali"ne başvurular başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sahnelerini genç sanatçı adaylarına açan Şehir Tiyatroları, Genç Günler kapsamında, konservatuvar ve dengi okullar ile üniversitelerdeki tiyatro topluluklarının oyun başvurularını kabul edecek.

Programa kabul edilen projeler, 10 gün boyunca ücretsiz olarak Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Festivale başvurular, 8 Nisan'a kadar, "https://forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/36-genc-gunler/" adresinden yapılabilecek.

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Kaynak: AA

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