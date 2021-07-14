Son dakika haberleri... 365 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINININ ATAMASI YAPILDI - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, Bakan Derya Yanık'ın da katıldığı törende 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapıldı. Arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker kadrosuna 97; 111 memur, 133 hizmetli ve 24 işçi kadrosuna atama gerçekleştirildi.

Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının önemine değinerek, "Bu atama programının 15 Temmuz'dan bir gün önce olması ayrıca bizim açımızdan hem anlamlı hem biraz hüzünlü. 15 Temmuz'u yad ettiğimiz bu günlerde şehitlerimizin emanetleri olan yakınlarının ve gazilerimizin atanma töreninde bulunmaktan gerçekten ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade ettim. İftiharla söylemeliyiz ki bizler tarih boyunca sömürge olmayı reddetmiş, devletinin varlığına ve bağımsızlığına sahip çıkmış bir milletiz. 15 Temmuz gecesi de saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar' şeklindeki ifadesi bu milletin kendi değerlerinin koruyucusu olduğunun da en büyük göstergesidir" dedi.

'İSTİHDAM HAKKINI GENİŞLETTİK'

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu yaşam sürmesi için gerekli psikolojik desteği ve ekonomik ve sosyal destekleri sürdürdüklerini kaydeden Bakan Yanık, "Bizler bakanlık olarak şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bunun için imkanlarımızı tüm gücümüzle seferber ediyor ve bugüne kadar vatan uğruna hayatlarını hiçe sayan kahramanlarla onların emanetleri olan toplamda 202 bin 385 vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine istihdam hakkı kapsamını zaman içerisinde sürekli olarak genişlettik. 2002 yılında şehit yakınlarımızın yalnızca 1 istihdam hakkı varken bu hakkı 2'ye çıkardığımız gibi gazi ve gazi yakınlarımızın vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının maluliyetlerine de 1 istihdam hakkı getirdik. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 istihdam sağlanmışken 2002'den bugüne kadar 39 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yapacağımız 365 atama ile birlikte toplam istihdam rakamını 45 bin 849'a çıkarmış olacağız" diye konuştu.

'YALNIZ BIRAKMADIK'

Bakan Yanık, atamaların yanı sıra farklı uygulamalarla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurgulayarak, "Örneğin şehitlerimizin bir yakını engelli oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gazilerle, engelliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi muafiyeti sağladık. Bugüne kadar yaklaşık 194 bin 500 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ilettik. Aziz hatıralarının yaşatılması için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara 2 bin 415 şehidimizin isimlerini verdik. Bugüne kadar toplam 30 bin 339 gazimize madalyalarını verdik. Bunların yanında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için düzenli ev ziyaretleri yaparak kendilerine psikososyal destek hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 275 bin 144 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ziyaret etmiş olduk" dedi.

Bakan Derya Yanık, şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğini, geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerini önemsediklerini kaydederek, "Bu amaçla yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını gözeterek 2021 yılı içinde birçok eğitsel faaliyeti ailelerimizin çocuklarıyla hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.