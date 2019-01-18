#39;türk Gazetecilerin Meslektaşlarının Hapsedilmesini Meşru Görmesi Sapkınlık'
1 saat önce
Euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk olan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sektereri Christophe Deloire ile dünya genelinde basın özgürlüğü ihlallerini ve Türkiye'yi konuştuk.
Euronews
Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP'e konuk olan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Genel Sektereri Christophe Deloire ile dünya genelinde basın özgürlüğü ihlallerini ve Türkiye
'yi konuştuk. Türkiye'de medya alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Deloire; gözlemlerini, nasıl çalıştıklarını ve ihlalleri nasıl değerlendirdiklerini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:46 Kaynak: Youtube
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