4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı - Son Dakika

4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 4-6 yaş öğrencilerinin gittiği Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

4-6 yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti, öğrencilere hediyeler dağıttı, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, 4-6 yaş öğrencilerinin gittiği Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.


Kaymakam Arcaklıoğlu, İlçe Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaretinde öğrencilerle sohbet edip bir süre vakit geçirdi. Öğrencilerin Kaymakam Arcaklıoğlu ile oyunlar oynaması sohbetleri ve sevgisi görülmeye değerdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Arcaklıoğlu, verilen eğitimin detayları hakkında Altıntaş Müftüsü Muammer Borlu'dan bilgi aldı. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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