Son Dakika Haberleri: 4 altın madalya kazanan Çorumlu atlet ödüllendirildi
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4 altın madalya kazanan Çorumlu atlet ödüllendirildi

1 saat önce

Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 4 altın madalya kazanan Çorum İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü adına koşan Abdullah Yılmaz'ı ödüllendirdi.

4 altın madalya kazanan Çorumlu atlet ödüllendirildi, System.String[]

Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Eskişehir'de düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında 4 altın madalya kazanan Çorum İl Özel İdare Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü adına koşan Abdullah Yılmaz'ı ödüllendirdi.

Çıplak, şampiyonada bin 500 metre, 5 bin metre, 10 bin metre ve 800 metre koşularında birinci gelerek 4 altın madalya kazanan Yılmaz'ı kabul etti.

Çıplak, ziyarette Yılmaz'ın şampiyonada elde ettiği başarı ile Çorum'u ve İl Özel İdaresini gururlandırdığını söyledi.

Yılmaz'ı bundan sonraki organizasyonlarda da destekleyeceklerini belirten Çıplak, "Kendisine desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yılmaz ise kendisinden desteğini esirgemeyen Çıplak ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Ziyarete İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Necat Yazıcı da katıldı.

Abdullah Yılmaz, Eskişehir, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:30 Kaynak: AA
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