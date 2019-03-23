Son Dakika Haberleri: 4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolu İçin Çalışmalar Başladı

4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolu İçin Çalışmalar Başladı

24 dakika önce

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolu İçin Çalışmalar Başladı, System.String[]
Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan- Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Türkiye'nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Kar, Ardanuç, Ardahan, Güncel
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