4 Aydır Kapalı Olan Ardahan-Ardanuç Yolu İçin Çalışmalar Başladı
24 dakika önce
Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.
Kar
nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan- Ardanuç
yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı. Türkiye
'nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.
Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
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