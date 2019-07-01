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4 ayrı hırsızlıktan aranan 4 şüphelinin 1'i tutuklandı

49 dakika önce

Kırıkkale'de 4 ayrı yerden hırsızlık yapan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

4 ayrı hırsızlıktan aranan 4 şüphelinin 1'i tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de 4 ayrı yerden hırsızlık yapan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale'de bir dinlenme tesisindeki otomobilin camını kırıp içinde bir miktar para ve değerli eşyaların olduğu çantayı çalıp otomobil ile kaçarken güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay, 29 Haziran Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keskin, Balışeyh, ve dinlenme tesisi olmak üzere 4 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 4 şüpheliyi tespit eden Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa bir süre içerisinde çalıntı telefonlar ve diğer eşyalar ile birlikte bir barakada saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük olan 3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis merkezinde 4 şüpheli hakkında yapılan tahkikat sonrası Kırıkkale Adliyesine çıkarıldı. Adli makamlarca N.P. (20) tutuklanarak cezaevine götürüldü. 18 yaşından küçük olan B.P. (17), U.K. (15) ve M.M. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:17 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa
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