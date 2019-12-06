Son Dakika Haberleri: 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
Son Dakika Spor 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı - Son Dakika Spor

4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

6 saat önce

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında Bandırma ilçesinde 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı, System.String[]

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" Projesi kapsamında Bandırma ilçesinde 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.


Balıkesir Valiliği'nin üç yıl önce başlattığı ve Bandırma Kaymakamlığı'nın yürüttüğü " Sporda Yetenek 10'la Gelecek " Projesi kapsamında 15 ilk ve ortaokul, İlçe Spor Müdürlüğü ve Hicri Ercili Sevgi Evleri'ne spor malzemeleri dağıtıldı.


4 Bin 500 öğrencinin yararlanacağı spor malzemeleri arasında satranç takımı, maç topları, masa tenisi takımı, eşofman, dart, jimnastik minderleri, okçuluk seti ve basketbol topları bulunuyor.


Dağıtım töreninde konuşan ve "Okul çağındaki çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan güzel bir proje çerçevesinde burada bir araya geldik" diyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " Öğrencilerimiz bu malzemeler ile takım sporu yapacak ve takımın bir parçası olacak" dedi.


Spor Malzeme dağıtımına İlçe kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve Hicri Ercili Sevgi Evleri Müdürü Necati Yaşar katıldı. - BALIKESİR

Sevgi Evleri, Balıkesir, Bandırma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan
Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı Ceren Özdemir'i öldüren katilin 4 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:26:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]