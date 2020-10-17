4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu - Son Dakika

4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu

17.10.2020 18:28

4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu 4 Bin 500 yıllık Zeytin geçmişi olan Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliği sona erdi.

4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu

KİLİS - 4 Bin 500 yıllık Zeytin geçmişi olan Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliği sona erdi.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile Oylum Höyük'de düzenlenen etkinlik sona erdi. Zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri etkinliği için Kilis'e gelen çok sayıda katılımcı, Oylum Höyük'deki kazılar ile ilgili olarak, Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin'den bilgi aldılar. Daha sonra organik olarak yetiştirilen, zeytin bahçelerinden zeytin hasadı yapıldı. Aidesim Mozaikli Bazilikasına gezen katılımcılar, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü etkinliğine katıldılar.

Oylum Höyükte yapılan kazılarda 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerinin bulunmasından sonra zeytinin ana vatanı olarak adlandırılan Kilis'te, son teknolojik imkanlar ile soğuk sıkım zeytin yağı üretimine Kilis valiliğinin desteğiyle yapılıyor.

Zeytinin dalından sofraya ulaşıncaya kadar geçen bölümü etkinlik kapsamında asırlık ağaçlardan toplanan, zeytinyağına dönüşümü gerçekleştirildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz,Kilis zeytinyağına verdikleri destek ile uluslar arası pazarlarla buluşmaya başladığını ifade ederek, " Kanada'ya ABD'ye, Ortadoğu ülkelerine zeytinyağı ihracatı gerçekleştirildi. Kilis'te asırlık zeytinyağı ağaçları bulunmaktadır. Bizde kalkınma ajansı olarak, bu asırlık ağaçlarımızı tespit ederek, kimliklerini belirleyip anıtlar kuruluna tescilini yaptırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra her ağacımızın bir kimliği olacak. Zeytincilik özelinde desteklediğimiz 12 farklı proje ile Kilis ilimizde yaklaşık 7 milyon TL'lik bir yatırım hacmi oluşturduk. Desteklediğimiz projeler kapsamında Kilis ilimizde zeytin işleme tesisi, zeytinyağı üretim tesisi kurduk, mevcut tesislerinin kapasitesini arttırdık, çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretime yönelik eğitimler verdik, Kilis zeytin yağının yurt dışı fuarlarda tanıtımını yaptık" dedi.

Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin, Oylum Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekirdekleri bulunduğunu ifade ederek, "Bulduğumuz zeytin çekirdekleri de gösteriyor ki, bu bölgede zeytin ve zeytinyağının geçmişi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kilis'in de içerisinde bulunduğu bölge Akdeniz bölgesi, zeytinin ana vatanıdır. Bugün Kilis yağlık zeytin olarak bilinen zeytin türünün muhtemelen atası bulduğumuz çekirdek te gizlidir diye düşünüyoruz" dedi.

Dr. Ender Saraç ise "Zeytinyağına limon sıkıp sabah içerseniz bağırsakları çalıştırır. Aynı zamanda cildiniz güzelleşir. Pek çok olumsuz hastalığa karşıda korunmuş olursunuz. Zeytinyağını az tüketmekten korkmayınız, tersine fazla kilo almayı önler. Özellikle zeytin ve zeytinyağı ama çok aşırı tüketirseniz, 1 gramında 9 kalori olduğu için o zaman şişmanlatabilir. Ben her sabah zeytinyağına limon sıkarak tüketirim" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, " Oylum Höyük'te 4 bin yıllık, zeytin çekirdekleri bulduk. Şu anki Kilis yağlık zeytiniyle aynı genlerden geldiğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2 ayrı ekip çalışıyor. Bunu ispat ettiğimiz zaman Kilis zeytinyağını bir parça daha öne çıkaracaktır" dedi.

4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu
4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu

Zeytinyağı, Zeytin, Oylum, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 Bin 500 yıllık zeytin geçmişi olan Kilis'te zeytinin dalından sofraya yolculuğu - Son Dakika Ekonomi

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