Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı.

DEK tarafından Atatürk Havalimanı'nda "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." sloganıyla düzenlenen festivale son gün etkinlikleriyle devam edildi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivali ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, okçuluk alanında ok attı.

Haydar Ali Yıldız'dan yay ve ok hakkında bilgi alan Oktay, atış gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, zevkli bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, "Çocukların kendi ata sporlarıyla tanışmaları, nereden geldikleriyle ilgili bir bağ kurmaları çok güzel. Geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli. Bunu anne ve babalar olarak çocuklara anlatmaya çalışsak mümkün değil bizi dinlemezler. Bu ortamda bunun tadını alıyorlar. Muhteşem ve harika bir ortam var. Federasyonumuzu böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda katılımcı ve sporcu sayısının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise ilgiden dolayı son gün kapanışı uzattıklarını belirterek, "Çok güzel 4 gün geçirdik. Arada biraz yağış ve fırtınayla boğuştuk. Bizim için talihsiz oldu ama hakikaten bugün insanların coşkusunu ve katılımını gördük. Aslında festivalin bitmesi gereken saatlerde insanların gelmesini görmek kapanışı saat 21.00'e kadar uzatmaya zorladı." ifadelerini kullandı.